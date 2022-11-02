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الصباح الفني

‭”‬الزنقة‭ ‬13‭” ‬تتوج‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬بآسفي

منذ 21 ثانية
مقتطف‭ ‬من‭ ‬المسرحية‭           (‬خاص‭)‬
توجت‭ ‬مسرحية‭ “‬الزنقة‭ ‬13‭” ‬لفرقة‭ ‬مسرح‭ ‬النون‭ ‬والفنون‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭  ‬للمهرجان‭ ‬الوطني‭ ‬لمسرح‭ ‬الهواة‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة،‭ ‬المنظمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل‭ ‬بأسفي‭.‬ ولم‭ ‬تكن‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬التتويج‭ ‬الوحيد‭ ‬لمسرحية‭ “‬الزنقة‭ ‬13‭”‬،‭ ‬للمخرج‭ ‬عبد‭ ‬الجليل‭ ‬أبو‭ ‬عنان،‭ ‬خلال‭ ‬التظاهرة‭ ‬ذاتها،‭ ‬إذ‭ ‬حصدت‭ ‬كذلك‭ ‬جائزة‭ ‬أحسن‭أكمل القراءة »

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منذ 21 ثانية


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