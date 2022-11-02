الصباح الفني
”الزنقة 13” تتوج بالجائزة الكبرى بآسفي
توجت مسرحية “الزنقة 13” لفرقة مسرح النون والفنون بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني لمسرح الهواة في نسخته الثالثة، المنظمة من قبل وزارة الشباب والثقافة والتواصل بأسفي. ولم تكن الجائزة الكبرى التتويج الوحيد لمسرحية “الزنقة 13”، للمخرج عبد الجليل أبو عنان، خلال التظاهرة ذاتها، إذ حصدت كذلك جائزة أحسنأكمل القراءة »
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