حوادث
إحباط تهريب ثلاثة أطنان من “الشيرا”
أحبطت مجهودات مشتركة بين الدرك البحري والدرك الملكي التابع للقيادة الجهوية بالجديدة، وتحت الإشراف الميداني للكولونيل ماجور سعيد بلة، محاولة شبكة متخصصة في الاتجار الدولي للمخدرات، كانت تنوي تهريب حمولة من الشيرا فاقت كميتها المحجوزة 3أطنان. وفي التفاصيل استثمرت القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، معلومات دقيقة عنأكمل القراءة »
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