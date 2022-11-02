الرياضة
شادي حاضر في لائحة الأسود
يوجد ضمن 55 لاعبا ومشاركته في المونديال مرهونة بمستجدات علمت “الصباح” أن شادي رياض، الدولي المغربي المحترف في برشلونة الإسباني، يوجد ضمن اللائحة الأولية، المتكونة من 55 لاعبا، التي بعثتها الجامعة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”. وكشفت مصادر مطلعة، أن وليد الركراكي، الناخب الوطني وضع اللاعبأكمل القراءة »
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