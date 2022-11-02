الصباح الفني
كاميليا الزرقاني… شعرية اللون والواقع
معرض فردي للفنانة التشكيلية بمسرح محمد الخامس يحتضن بهو المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، غدا (الخميس) افتتاح معرض فردي تشكيلي للفنانة كاميليا الزرقاني، بمناسبة ذكرى عيد المسيرة. وتقدم الزرقاني في المعرض الذي يستمر إلى غاية 10 نونبر الجاري، ما يقارب ثلاثين لوحة فنية أنجزتها خلال السنوات الأخيرة،أكمل القراءة »
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