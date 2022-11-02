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الصباح الفني

كاميليا‭ ‬الزرقاني‭… ‬شعرية‭ ‬اللون‭ ‬والواقع

منذ 18 ثانية
كاميليا ولوحة راقصة الفلامنغو (خاص)
معرض‭ ‬فردي‭ ‬للفنانة‭ ‬التشكيلية‭ ‬بمسرح‭ ‬محمد‭ ‬الخامس يحتضن‭ ‬بهو‭ ‬المسرح‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالرباط،‭ ‬غدا‭ (‬الخميس‭) ‬افتتاح‭ ‬معرض‭ ‬فردي‭ ‬تشكيلي‭ ‬للفنانة‭ ‬كاميليا‭ ‬الزرقاني،‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬عيد‭ ‬المسيرة‭.‬ وتقدم‭ ‬الزرقاني‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬10‭ ‬نونبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬ثلاثين‭ ‬لوحة‭ ‬فنية‭ ‬أنجزتها‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭أكمل القراءة »

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منذ 18 ثانية


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