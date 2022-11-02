الرياضة
النصب على جماهير المونديال
محتالون ينتحلون صفة موزعي أجهزة استقبال القناة الناقلة وصلت عمليات النصب على الجماهير المغربية الراغبة في متابعة كأس العالم، مداها، خلال الأيام الماضية، إذ لجأ بعض المحتالين إلى تقديم أنفسهم على أنهم مكلفون بترويج أجهزة “بي إن سبور”، القناة القطرية المالكة الحصرية لحقوق بث الحدث العالمي بالمنطقةأكمل القراءة »
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