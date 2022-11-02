الصباح الفني
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منع “سمينة” من ركوب الخيل أثارت عارضة أزياء أمريكية، تزن أكثر من 110 كيلوغرامات، ضجة واسعة بعدما رفضت إحدى مزارع الخيول ركوبها على حصان خوفا عليه من ثقل وزنها. وتحدثت ريمي بدر (20 عاما) عارضة الأزياء والمؤثرة على تطبيق “تيك توك” عن أنها وقعت ضحية “رهاب زيادةأكمل القراءة »
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