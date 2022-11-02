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الصباح الفني

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منذ 22 ثانية
منع‭ “‬سمينة‭” ‬من‭ ‬ركوب‭ ‬الخيل أثارت‭ ‬عارضة‭ ‬أزياء‭ ‬أمريكية،‭ ‬تزن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬110‭ ‬كيلوغرامات،‭ ‬ضجة‭ ‬واسعة‭ ‬بعدما‭ ‬رفضت‭ ‬إحدى‭ ‬مزارع‭ ‬الخيول‭ ‬ركوبها‭ ‬على‭ ‬حصان‭ ‬خوفا‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬ثقل‭ ‬وزنها‭. ‬وتحدثت‭ ‬ريمي‭ ‬بدر‭ (‬20‭ ‬عاما‭) ‬عارضة‭ ‬الأزياء‭ ‬والمؤثرة‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ “‬تيك‭ ‬توك‭” ‬عن‭ ‬أنها‭ ‬وقعت‭ ‬ضحية‭ “‬رهاب‭ ‬زيادة‭أكمل القراءة »

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منذ 22 ثانية


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