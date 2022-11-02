أســــــرة
الفطريات تصعب تقليم الأظافر
الدكتورة بورة قالت إنه ينصح به في الحالات البسيطة ليساعد الأدوية على التغلغل لا يتردد الأكثر من الأشخاص في تقليم الأظافر، حتى لو كانت تعاني الفطريات، الأمر الذي يمكن أن يزيد من حدة المشكل، ويكون السبب في انتقال الفطريات إلى الأظافر الأخرى. وتعتبر فطريات الأظافر عدوىأكمل القراءة »
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