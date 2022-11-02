fbpx
أســــــرة

الفطريات‭ ‬تصعب‭ ‬تقليم‭ ‬الأظافر

منذ 20 ثانية
الدكتورة‭ ‬بورة‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬ينصح‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬البسيطة‭ ‬ليساعد‭ ‬الأدوية‭ ‬على‭ ‬التغلغل ‭ ‬لا‭ ‬يتردد‭ ‬الأكثر‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬تقليم‭ ‬الأظافر،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬تعاني‭ ‬الفطريات،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬المشكل،‭ ‬ويكون‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬انتقال‭ ‬الفطريات‭ ‬إلى‭ ‬الأظافر‭ ‬الأخرى‭.‬ وتعتبر‭ ‬فطريات‭ ‬الأظافر‭ ‬عدوى‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 20 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى