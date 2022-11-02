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أســــــرة

ألعاب‭ ‬الفيديو‭ ‬مفيدة‭ ‬لأدمغة‭ ‬الأطفال

منذ 17 ثانية
الدراسة‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬فوائد‭ ‬معرفية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الترفيه‭   (‬خاص‭)‬
توصلت‭ ‬دراسة‭ ‬أمريكية‭ ‬جديدة،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو‭ ‬التي‭ ‬يدمن‭ ‬عليها‭ ‬الأطفال‭ ‬لها‭ ‬آثار‭ ‬إيجابية‭ ‬ومفيدة‭ ‬على‭ ‬أدمغتهم،‭ ‬إذ‭ ‬أنها‭ ‬تعزز‭ ‬الصحة‭ ‬العقلية‭ ‬وتقوم‭ ‬بتنشيط‭ ‬الدماغ‭.‬ وحسب‭ ‬الدراسة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬نشر‭ ‬نتائجها‭ ‬موقع‭ “‬ساينس‭ ‬أليرت‭”‬،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬موقع‭ “‬القدس‭ ‬العربي‭” ‬فإنه‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬فوائد‭أكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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