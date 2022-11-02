أســــــرة
ألعاب الفيديو مفيدة لأدمغة الأطفال
توصلت دراسة أمريكية جديدة، إلى أن ألعاب الفيديو التي يدمن عليها الأطفال لها آثار إيجابية ومفيدة على أدمغتهم، إذ أنها تعزز الصحة العقلية وتقوم بتنشيط الدماغ. وحسب الدراسة الجديدة التي نشر نتائجها موقع “ساينس أليرت”، حسب ما جاء في موقع “القدس العربي” فإنه قد تكون هناك فوائدأكمل القراءة »
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