أسواق
الضريبة على الدخل… تعديلات محدودة
رفع سقف الإعفاء إلى 35 ألف درهم و معدل الخصم إلى 25 في المائة بأثر مالي لا يتجاوز دراهم معدودة تضمن مشروع قانون المالية إجراءات تهم تعديل بعض جوانب الضريبة على الدخل، همت سقف الإعفاء ومعدل الخصم. ويقترح المشروع، بهذا الصدد، رفع سقف الإعفاء إلى 35 ألفأكمل القراءة »
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