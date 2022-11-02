وطنية
تكتل الأمازيغ يهاجم قانون المالية
اتهم الحكومة بالتخلي عن صندوق تمويل ورش الترسيم واللجنة الاستشارية الوطنية اتهم تكتل «تمغربيت» للالتقائيات المواطنة، مشروع القانون المالي بالانزياح عن الدستور بخصوص تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. وأكد التكتل الأمازيغي، في مذكرة إلى رئيس الحكومة، أنأكمل القراءة »
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