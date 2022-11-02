الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي أعلن الوداد الرياضي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” عن أسماء اللاعبين الذين سيتنافسون على جائزة لاعب الشهر في أكتوبر الماضي. ونشر النادي صورة تضم لاعب الوسط يحيى جبران والجناح محمد أوناجم والمدافع الجزائري الحسين بنعيادة والمهاجم السنغالي صامبو جونيور، على أن يتم التصويت من قبلأكمل القراءة »
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