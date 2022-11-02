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“الغرفة 207” على “شاهد VIP”
أطلقت منصة “شاهد VIP” مسلسل “الغرفة 207″، إذ احتفل صناع المسلسل بالعرض الخاص للحلقة الأولى للمسلسل في إحدى قاعات السينما بالقاهرة. وكشفت المنصة عن تفاصيل المسلسل قبل ساعات من عرضه، إذ نشرت عدة فيديوهات لأبطاله، والذين شوقوا الجمهور بحديثهم عن تفاصيل شخصياتهم في العمل، وعلى رأسهم الفنانأكمل القراءة »
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