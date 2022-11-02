الرياضة
المحمدية توافق على استقبال جماهير الرجاء
6000 تذكرة لمباراة السوالم والفريق الأخضر رخصت سلطات المحمدية بإجراء مباراة شباب السوالم والرجاء الرياضي، السبت المقبل، بحضور الجمهور بملعب البشير ضمن الدورة الثامنة من بطولة القسم الأول. وبعد تردد كبير، توصل شباب السوالم بقرار السلطات، ليتقرر طبع 6000 تذكرة للمباراة، التي تنطلق في الرابعة عصرا. وأصدرأكمل القراءة »
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