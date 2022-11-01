بوريطة : المغرب يرفض التدخل الإيراني في شؤونه

عبر ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن رفض التدخل الإيراني في الشؤون العربية عموما والمغربية، على وجه التحديد، لأن إيران تدعم ميليشيات مسلحة انفصالية، تهدد أمن واستقرار المملكة.

وذكر بوريطة، في مقابلة مع قناة “العربية”، بأن بلاده قطعت علاقاتها مع إيران منذ 2018، وقبل ذلك في 2009 بسبب التدخلات الإيرانية في البحرين، معلنا أن قمة الجزائر ستشكل لجنة للحد من التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية.

وعن أسباب غياب الملك محمد السادس عن القمة، أكد بوريطة أن الملك تابع تحضيرات قمة الجزائر إلا أن لديه اعتبارات مرتبطة بسياق إقليمي ثنائي، حالت دون مشاركته شخصيا فيها، مشيرا إلى أن ملوكا ورؤساء عرب عدة يغيبون عن قمة الجزائر، وليس الملك المغربي وحده. كما قال أن الملك يرى أنه لا يمكن اختزال العمل العربي المشترك بالقمم وحدها، وأن المطلوب ترجمة الرؤية إلى واقع عملي، من خلال أدوات سياسية واقتصادية واجتماعية.

وأعرب الوزير، في السياق ذاته، عن رفضه للتبريرات، التي قدمتها القناة الجزائرية حول نشر خارطة للمغرب من دون صحراءه، بدعوى أن الخطأ ارتكبه مصمم الخرائط، متسائلا ” لماذا حصل ذلك مع المغرب وحده ولم يحصل مع بلد آخر”.

من جهة أخرى، أشار رئيس الدبلوماسية المغربية إلى أن الوفد الإعلامي المغربي، الذي قدم لتغطية أعمال المؤتمر، كان مؤلفا من 52 إعلاميا وفنيا، إلا أن التراخيص حُصرت بـ 12 واحدا منهم فقط ما اضطر البقية للعودة إلى بلدهم، خلافا للوفود الإعلامية لباقي الدول.

ولفت ناصر بوريطة إلى الأزمات الإقليمية والدولية التي تواجه دول العالم على مختلف المستويات ومنها أزمات: الغذاء والطاقة والبيئة والأمن، مطالبا المؤتمرين بإيجاد إجابات مشتركة حيالها.

(ي.ع)