الصباح الفني
فضيل وسلطان في “ولاد الحلال”
أفرج المغني الجزائري فضيل، عن أحدث أعماله الفنية، ويتعلق الأمر بأغنية جمعته بالمغني والكاتب والملحن عمر سلطان، طرحت على قناته الخاصة على “يوتوب”. وتولى سلطان، بنفسه مهمة كتابة كلمات الأغنية وتلحينها أيضا، فيما تكلف بالتوزيع الموسيقي محمد الفتوح، وعاد الميكساج لمحمد أحناش، فيما أشرف حاتم النكراز علىأكمل القراءة »
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