fbpx
الصباح الفني

فضيل‭ ‬وسلطان‭ ‬في‭ “‬ولاد‭ ‬الحلال‭”‬

منذ 9 دقائق
فضيل‭ ‬رفقة‭ ‬سلطان‭ (‬خاص‭)‬
أفرج‭ ‬المغني‭ ‬الجزائري‭ ‬فضيل،‭ ‬عن‭ ‬أحدث‭ ‬أعماله‭ ‬الفنية،‭ ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بأغنية‭ ‬جمعته‭ ‬بالمغني‭  ‬والكاتب‭ ‬والملحن‭ ‬عمر‭  ‬سلطان،‭ ‬طرحت‭  ‬على‭ ‬قناته‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”.‬ وتولى‭ ‬سلطان،‭ ‬بنفسه‭ ‬مهمة‭ ‬كتابة‭  ‬كلمات‭ ‬الأغنية‭ ‬وتلحينها‭ ‬أيضا،‭ ‬فيما‭  ‬تكلف‭ ‬بالتوزيع‭ ‬الموسيقي‭ ‬محمد‭ ‬الفتوح،‭ ‬وعاد‭ ‬الميكساج‭ ‬لمحمد‭ ‬أحناش،‭ ‬فيما‭ ‬أشرف‭ ‬حاتم‭ ‬النكراز‭ ‬على‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 9 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى