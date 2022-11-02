الرياضة
إضراب وتهديد بالاستقالة بجمعية سلا
اللاعبون يعانون والعسري يطلب إعفاءه تفاقمت أزمة جمعية سلا لكرة القدم، أحد أندية القسم الثاني، بفعل تأخر صرف مستحقات اللاعبين والمدربين وسوء ظروف الممارسة. وقالت مصادر من الفريق إن اللاعبين رفضوا التنقل إلى بني ملال لمواجهة الرجاء نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يستلموا شيكات مع ملتمس بعدمأكمل القراءة »
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