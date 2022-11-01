ضبط قيادي بالعدل والإحسان متلبسا بممارسة الجنس داخل سيارته

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمكناس، عشية يوم الاثنين، المسؤول الأول عن جماعة العدل و الإحسان بجهة فاس مكناس متلبسا بممارسة الجنس مع مطلقة داخل سيارتة.

وتفجرت هذه الفضيحة الأخلاقية بعدما ضبطت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمكناس، المسؤول الأول عن جماعة العدل و الإحسان بجهة فاس مكناس يمارس الجنس مع مطلقة داخل سيارته في ركن معزول في حي شعبي بالمدينة المذكورة، حيث تم ايقافهما وإخطار النيابة العامة المختصة.

وتم اقتياد الموقوفين إلى مقر المصالح الأمنية بمكناس، ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار إحالتهما على أنظار العدالة للبت في المنسوب إليهما.