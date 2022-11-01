أسواق
مشروع مالية 2023… تدبير الأزمة
تحكمت تداعيات الأزمة العالمية وتأثيراتها في الأسعار ومستوى التضخم على الصعيد الدولي، بفعل النزاع الأوكراني – الروسي، على إعداد ميزانية السنة المقبلة، ما أثر على التدابير المتخذة، التي تندرج في إطار مواجهة الأزمة بالمغرب. لذا، فإن هاجس توفير هوامش مالية وتعبئة موارد إضافية طبع مقتضيات مشروع قانونأكمل القراءة »
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