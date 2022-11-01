ملف الصباح
قتال من أجل فتاتين
الضحية مقاول حاول المتهمون سلبه الشابتين خلال سهرة خمرية تحول حمل السلاح الناري الخاص بالصيد إلى نقمة على بعض الأشخاص، الذين يضطرون في بعض المواقف إلى الاستعانة ببنادق الصيد، لتصفية حسابات أو فض نزاعات، كما حال رجل أعمال، استل سلاحا ناريا كان بحوزته لتخويف مطارديه، بسبب خلافاتأكمل القراءة »
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