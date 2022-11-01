الأولى
استدعاء عامل سابق للتحقيق
كشفت مصادر مطلعة لـ «الصباح» أن الهادي شهبار، قاضي التحقيق لدى استئنافية ورزازات، استدعى عاملا سابقا في وزارة الداخلية إلى التحقيق، بالموازاة مع مواصلته تعميق البحث مع المشتبه فيهم الثمانية في قضية “الشعوذة والكنوز” بزاكورة، الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لورزازات. وأطاح الملف نفسه، إلى حدودأكمل القراءة »
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