fbpx
الأولى

تحت الدف

منذ 40 ثانية
اعتمدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إجراءات تقضي بفرض حقوق جمركية على الهدايا التي يتم جلبها من الخارج وتتجاوز قيمتها الإجمالية 2000 درهم، إذ يتعين على الوافدين التصريح بالسلع التي تتجاوز هذا المبلغ، وأداء الرسوم الجمركية عليها، كما حددت عددا من الضوابط، بالنسبة إلى الأشياء والمواد المستعملةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 40 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى