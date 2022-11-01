الأولى
تحت الدف
اعتمدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إجراءات تقضي بفرض حقوق جمركية على الهدايا التي يتم جلبها من الخارج وتتجاوز قيمتها الإجمالية 2000 درهم، إذ يتعين على الوافدين التصريح بالسلع التي تتجاوز هذا المبلغ، وأداء الرسوم الجمركية عليها، كما حددت عددا من الضوابط، بالنسبة إلى الأشياء والمواد المستعملةأكمل القراءة »
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