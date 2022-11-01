حوادث
رقمنة القضاء بالمغرب
تعتبر من الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة التي يوليها الــملك عناية خاصة مما لاشك فيه أن من بين الأهداف الأساسية التي تسعى الى تحقيقها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل – وزارة العدل– تتجلى في تسهيل الولوج الى مرفق العدالة، وتقديم خدمة قضائية ميسرة داخل أجل معقول، يتسم بالنجاعةأكمل القراءة »
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