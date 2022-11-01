حوادث
انتحار موظف بفندق ببني ملال
عثر مستخدم بأحد الفنادق ببني ملال، الأربعاء الماضي، على جثة زبون، بعد أن انبتاته شكوك بسبب تأخره في مغادرة غرفته، التي اكتراها ليخلد للراحة. وشهد الفندق الذي يوجد وسط بني ملال، حالة استنفار قصوى بعد إشعار السلطات المحلية والمصالح الأمنية، التي قامت بكل الإجراءات القانونية بتنسيق معأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا