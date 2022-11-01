حوادث
ابتزاز جنسي لتلميذة بتاونات
أحالت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بتاونات، أخيرا، على الوكيل العام باستئنافية فاس، شابا دون عمل عمره 25 سنة، بعد اعتقاله لتغريره بقاصر وهتك عرضها بالعنف واغتصابها الناتج عنه افتضاض البكارة وإرغامها على استهلاك المخدرات وتهديدها وابتزازها بنشر صور وفيديوهات جنسية. واعتقل المتهم بعد تقدم عائلةأكمل القراءة »
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