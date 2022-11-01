حوادث
سقوط ناهبي أموال المبادرة
وضع رئيسة جمعية وفلاح في سجن العرجات 2 والبحث عن آخرين مرة أخرى، تثار قضية السطو على أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ أحيلت رئيسة جمعية، أخيرا، على غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال في أول جلسة لها، بعدما أودعت بجريمتي اختلاس وتبديد أموال عمومية، رهن الاعتقال الاحتياطيأكمل القراءة »
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