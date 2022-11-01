الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي أعلنت “كازا إيفنت”، عن طرح تذاكر المباراة التي ستجمع الوداد الرياضي بضيفه اتحاد تواركة، لحساب الجولة الثامنة من منافسات البطولة. وحددت أثمنة التذاكر في 30 درهما للمدرجات المكشوفة، و120 درهما للمدرجات المغطاة، في حين تم تحديد مبلغ 500 درهم للمنصة الرئيسية حصريا عبر المنصة الرقمية،أكمل القراءة »
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