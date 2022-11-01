أخبار الصباح
أخبار الصباح
< "غازوال" تقررت زيادة جديدة في أسعار "الغازوال" بمحطات الوقود بـ 84 سنتيما في اللتر، ابتداء من اليوم (الثلاثاء). وبهذه الزيادة سيتجاوز سعر لتر "المازوط" 16.47 درهما ، في حين لن يطرأ أي تغيير على أسعار البنزين. وأفادت مصادر "الصباح" أنه ينتظر أن تكون هناك زيادة أخرىأكمل القراءة »
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