خاص
المحروقات… مكاسب استئناف التكرير
الكنفدرالية تفتح النقاش العمومي حول أهمية تشغيل “سامير” في تأمين المخزون وتخفيض الأسعار اختارت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل فتح حوار وطني حول موضوع “أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب” في إطار الترافع من اجل إعادة تشغيل مصفاة سامير التي توجد في مرحلة التصفية القضائية، والتصدي للأسعار الملتهبة للمحروقات. ولمناقشة هذاأكمل القراءة »
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