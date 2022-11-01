الأولى
اتهام البدراوي بجرائم ضد الإنسانية
فدرالية الجمعيات الأمازيغية ترفع شكاية لرئاسة النيابة العامة ضد رئيس الرجاء وجمهوره قدمت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب شكاية، إلى رئاسة النيابة العامة، تتهم فيها عزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي، ومجهولين من مشجعي فريقه، بممارسة التمييز والتحريض عليه، وفق الفصول من 431/1 إلى 431/5 من القانون الجنائي،أكمل القراءة »
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