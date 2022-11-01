أسواق
إطار مبتكر من “هانكوك”
قامت شركة “هانكوك” الكورية الجنوبية لتصنيع الإطارات الفاخرة، بتوسيع سلسلتها من الإطارات الرياضية “فانتوس” عالية الأداء في المغرب، بإطلاق طرازين جديدين منها، الأول مستوحى من رياضة السيارات ويوفر متعة وأداء عالي السرعة، وهو مثالي للقيادة الرياضية على الطريق وأحيانا على الحلبة، بفضل مركبه المطاطي المشكل من “السيليكا”أكمل القراءة »
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