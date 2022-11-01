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أسواق

إطار‭ ‬مبتكر‭ ‬من‭ “‬هانكوك‭”‬

منذ 6 ثواني
قامت‭ ‬شركة‭ “‬هانكوك‭” ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لتصنيع‭ ‬الإطارات‭ ‬الفاخرة،‭ ‬بتوسيع‭ ‬سلسلتها‭ ‬من‭ ‬الإطارات‭ ‬الرياضية‭ “‬فانتوس‭” ‬عالية‭ ‬الأداء‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬بإطلاق‭ ‬طرازين‭ ‬جديدين‭ ‬منها،‭ ‬الأول‭ ‬مستوحى‭ ‬من‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬ويوفر‭ ‬متعة‭ ‬وأداء‭ ‬عالي‭ ‬السرعة،‭ ‬وهو‭ ‬مثالي‭ ‬للقيادة‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬وأحيانا‭ ‬على‭ ‬الحلبة،‭ ‬بفضل‭ ‬مركبه‭ ‬المطاطي‭ ‬المشكل‭ ‬من‭ “‬السيليكا‭”أكمل القراءة »

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منذ 6 ثواني


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