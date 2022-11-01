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جرائم السلاح الناري… غرام وانتقام
جناة استعملوه للانتقام وأنهوا حياة ضحاياهم أعادت جريمة القتل التي ارتكبت الأسبوع الماضي بتطوان بسلاح ناري، نقاشا حول الخطر الذي أضحى يتهدد المجتمع، من وجود أسلحة نارية، تستعمل في جرائم تحقق في الغالب الغاية منها وهي القتل. ورغم أن المشرع شدد الإجراءات على كل شخص يرغب علىأكمل القراءة »
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