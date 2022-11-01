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اللوزي في “غروب الماميز” أعلنت يسرا اللوزي انضمامها إلى أسرة فيلم “غروب الماميز”، الذي انطلق تصويره، أخيرا، وتشارك في بطولته ريم مصطفى، وروبي، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ودارين حداد، ومحمود حافظ، وهو من تأليف غادة عبد العال وإيهاب بليبل وإخراج عمرو صلاح. وتدور أحداث الفيلم في إطارأكمل القراءة »
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