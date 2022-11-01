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حوادث

اعتقال أعوان سلطة يسائل عامل سطات

منذ دقيقتين
وزارة الداخلية جعلت المسؤول الأول بالإقليم في قفص المساءلة يتوجس إبراهيم أوزيد، عامل اقليم سطات، من تبعات ما شهدته الإدارة الترابية، على مستوى عاصمة الإقليم، نهاية الأسبوع الماضي، بعدما أمر قاضي التحقيق بابتدائية سطات بإيداع أعوان سلطة ووسيطة السجن الفلاحي، في انتظار الشروع في استنطاقهم تفصيليا منأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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