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“نايفز آوت” على نتفليكس
ستطرح شركة “نتفليكس” الجزء الثاني من فيلم “نايفز آوت” في مئات الدور السينمائية، في نونبر الجاري، قبل عرضه على منصتها. ويحمل الجزء الثاني عنوان “غلاس أونيون: نايفز آوت ميستيري”، وسيطرح في 600 قاعة أمريكية من 23 إلى 28 نونبر الجاري، على أن تبثه منصة “نتفليكس” في 23أكمل القراءة »
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