fbpx
أسواق

‭”‬إيكو‭ ‬فلو‭” ‬تدخل‭ ‬المغرب

منذ 9 ثواني
أعلنت‭ ‬شركة‭ “‬إيكو‭ ‬فلو‭”‬،‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬محطات‭ ‬الطاقة‭ ‬المتنقلة‭ ‬والمتجددة،‭ ‬تعزيز‭ ‬حضورها‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬بدخولها‭ ‬السوق‭ ‬المغربية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شريكها‭”‬إيزي‭ ‬باور‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬الإعلان‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬رسميا‭ ‬أثناء‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬العاشرة‭ ‬للمعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للطاقات‭ ‬المتجددة،‭ ‬الذي‭ ‬تنطلق‭ ‬فعالياته‭ ‬غدا‭ (‬الأربعاء‭) ‬بالجديدة،‭ ‬وتقدم‭ ‬خلاله‭ ‬الشركة‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 9 ثواني


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى