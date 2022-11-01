أسواق
”إيكو فلو” تدخل المغرب
أعلنت شركة “إيكو فلو”، المتخصصة في توفير محطات الطاقة المتنقلة والمتجددة، تعزيز حضورها على المستوى الدولي، بدخولها السوق المغربية، من خلال شريكها”إيزي باور”، وهو الإعلان الذي سيتم رسميا أثناء مشاركتها في فعاليات الدورة العاشرة للمعرض الدولي للطاقات المتجددة، الذي تنطلق فعالياته غدا (الأربعاء) بالجديدة، وتقدم خلاله الشركةأكمل القراءة »
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