حوادث
ترجمة إراثة أجنبية تورط موثقا
اعتمدت على نسخة شمسية مطعون فيها بالزور واستغلت في رفع دعاوى قضائية ورطت ترجمة إراثة أجنبية تخص عقارات بمدينة مغربية، موثقا بالبيضاء، إذ وجد نفسه موضوع شكاية، تباشر فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق بتعليمات من النيابة العامة. وحسب الشكاية، فإن الموثق وقع في خطأ جسيم، إذأكمل القراءة »
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