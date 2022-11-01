fbpx
الأولى

لقجع متشبث بقانون تضريب المحامين

منذ دقيقتين
وعد بتخفيض النسب وتعيين لجنة مشتركة لإيجاد حلول للنقط الخلافية لم تحقق الوساطة البرلمانية، بين وزارتي الميزانية والعدل، وهيآت المحامين، الأهداف المرجوة منها، لتذويب الخلافات القائمة حول كيفية أداء الضرائب ونسبتها بالنسبة لقطاع المحاماة، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. وأفادت المصادر التي سربت معطيات من داخل القاعةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى