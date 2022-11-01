وطنية
بنموسى والنقابات يصلون الباب المسدود
يتضح جليا بعد الاجتماعات الماراثونية، التي جمعت في الأشهر الماضية، بين ممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في التعليم، أن نهاية هذا المسار لم تكن مثالية، بل عاد النقاش مرة أخرى إلى درجة الصفر، وأن الوزارة فشلت في احتواء غضب النقابات، التي تستعد مجددا للاحتجاج والإضراب، بعد فشلأكمل القراءة »
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