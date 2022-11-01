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أسواق

‭”‬أرتكو‭” ‬تحتفل‭ ‬بعيدها‭ ‬الثلاثين

منذ 13 ثانية
احتفلت‭ “‬أرتكو‭”‬،‭ ‬العلامة‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬السجاد‭ ‬بالمغرب،‭ ‬أخيرا،‭ ‬بالذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الثلاثين‭ ‬لوجودها،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬مناسبة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مهاراتها‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬التقليدية‭ ‬الوطنية‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬استحداث‭ ‬نشاطها‭ ‬ونجاحها‭ ‬في‭ ‬نسج‭ ‬خيوط‭ ‬ذهبية‭ ‬بين‭ ‬التقليدي‭ ‬والمعاصر،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بلاغ‭ ‬توصلت‭ “‬الصباح‭” ‬بنسخة‭ ‬منه‭. ‬أكمل القراءة »

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منذ 13 ثانية


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