أسواق
”أرتكو” تحتفل بعيدها الثلاثين
احتفلت “أرتكو”، العلامة المتخصصة في صنع السجاد بالمغرب، أخيرا، بالذكرى السنوية الثلاثين لوجودها، والتي كانت مناسبة لتسليط الضوء على مهاراتها في الصناعة التقليدية الوطنية وقدرتها على إعادة استحداث نشاطها ونجاحها في نسج خيوط ذهبية بين التقليدي والمعاصر، حسب ما جاء في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه. أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا