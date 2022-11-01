الأولى
فيديوهات ارتشاء تهز جماعة
اهتزت جماعة بين سلا والقنيطرة، على وقع تسريب ستة فيديوهات يظهر فيها رئيس الجماعة ونائبه، المكلف بالتعمير، يتلقيان مبالغ مالية من شخص، وهما يتفاوضان مع المشتكي على بقع البناء العشوائي والهدم، وضعت على طاولة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بعاصمة الغرب، الذي اطلع على أقراص مدمجة،أكمل القراءة »
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