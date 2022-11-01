الأولى
ألماس مزور لتهريب الأموال
رجال أعمال يقتنون مجوهرات وساعات يدوية مزيفة ويصرحون بأنها أصلية لتحويل مبالغ مالية إلى الخارج يستغل أرباب شركات وأثرياء، نهاية السنة، لاقتناء مجوهرات وألماس من الخارج بدعوى تقديمها هدايا إلى المتعاملين معهم. وأفادت مصادر أن إدارة الجمارك والضرائب المباشرة شددت مراقبتها على هذه المقتنيات التي يتم التصريحأكمل القراءة »
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