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الملك يشغل القمة العربية

منذ 6 دقائق
الجزائر تتخوف من أن يسرق حضوره الأضواء من مسؤوليها شغل حضور الملك محمد السادس أشغال القمة العربية التي تفتتح، اليوم (الثلاثاء) بالجزائر، الأوساط السياسية والإعلامية، إذ ظل الترقب، إلى حدود زوال أمس (الاثنين)، سيد الموقف، في انتظار قرار رسمي. وربطت مختلف المصادر الإعلامية التي تواكب أشغال القمةأكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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