هذه حقيقة مغادرة بوريطة اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجزائر

أكد مصدر دبلوماسي مغربي رفيع أنه عكس ادعاءات بعض المواقع ووسائل الاعلام الجزائرية بأن ناصر بوريطة ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، غادر مكان اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بالجزائر إثر خلاف مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري فإن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.

وأكد المصدر ذاته ان الوفد المغربي بقي داخل القاعة واحتج على عدم احترام خارطة المغرب، كما هو متعارف عليها، من قبل قناة جزائرية مما اضطر الجامعة العربية إلى إصدار بيان توضيحي ورئاسة الجلسة الى تقديم اعتذار.

وشدد المصدر نفسه على أن مغادرة وزير الخارجية لقاعة الاجتماعات ليس من قواعد وأعراف العمل الدبلوماسي المغربي وفق التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، بل أنه يدافع من داخل اروقة الاجتماعات على حقوق المغرب المشروعة ومصالحه الحيوية.

وخلص المصدر إلى أن كل الأخبار الرائجة عن مغادرة الوفد المغربي لقاعة الاجتماعات لا أساس له من الصحة.