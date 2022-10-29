جامعة الدول العربية تنفي أي علاقة بخريطة المغرب دون صحراءه

نفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان رسمي أن يكون لها أي “شركاء إعلاميين” في تغطية أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين التي تُعقد بالجزائر، وأكدت عدم وجود صلةٍ لها بأية مؤسسة إعلامية تدعي هذه الصفة.

ويأتي النفي على خلفية قيام قناة الجزائر الدولية “AL24 News” بنشر خريطة للعالم العربي على موقعها الالكتروني، تُخالف الخريطة التي درجت جامعة الدول العربية على اعتمادها، وتظهر المغرب دون صحراءه، مدعية أنها شريكة إعلامية لجامعة الدول العربية، وهو ما أثار تحفظ الوفد المغربي الذي يشارك في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية بالجزائر.

وأكدت الأمانة العامة أن الجامعة العربية لا تعتمد خريطةً رسمية مبين عليها الحدود السياسية للدول العربية، وأنها تتبنى خريطة للوطن العربي بدون إظهار للحدود بين الدول تعزيزا لمفهوم الوحدة العربية.

كما أهابت الأمانة العامة بجميع وسائل الإعلام توخي الحرص الشديد في نسبة المعلومات المنشورة على مواقعها للجامعة العربية، أو مؤسساتها.