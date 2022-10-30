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ماراطون البيضاء 2022.. النتائج الكاملة
في مايلي نتائج سباقات الدورة ال13 للماراطون الدولي للدار البيضاء. — الماراطون.. – ذكور..
1- سمير جوهر (2س و 12د و27ث) 2- مصطفى الحدادي (2س و13د و13ث) 3- عمر شيطاشن (2 س و15د و10ث) – إناث.. 1- أوميانغي جان مورا كيزاد (2س و34د و30ث)
2- كلثوم بوعسرية (2س و34د و46ث)
3- سانغ شيلانغات (2س و36د و53 ث). — نصف الماراطون..
– ذكور..
1- محمد بيبات (1س و01د و25ث)
2- حمزة المقرطس (1س و01د و43)
3- ياسين العلمي (1س و01د و51ث) – إناث..
1- صباح الصقلي (1س و15د و29ث)
2- نهيلة الكزوير (1س و16د و50ث)
3- سناء أشهبار (1س و20د و01ث) — سباق 10 كلم..
– ذكور..
1- عبد العالي أتشي (28د و46 ث) 2- يونس بنار (28د و54 ث)
3- عبد الصمد أوكي (29 د و03ث) – إناث..
1- كوثر فركوسي (32د و43 ث)
2- إكرام وعزيز (32د و52 ث)
3- حنان بوعكاد (32د و58 ث)