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ماراطون البيضاء 2022.. النتائج الكاملة

منذ 17 ثانية
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في مايلي نتائج سباقات الدورة ال13 للماراطون الدولي للدار البيضاء. — الماراطون.. – ذكور..

1- سمير جوهر (2س و 12د و27ث) 2- مصطفى الحدادي (2س و13د و13ث) 3- عمر شيطاشن (2 س و15د و10ث) – إناث.. 1- أوميانغي جان مورا كيزاد (2س و34د و30ث)

2- كلثوم بوعسرية (2س و34د و46ث)

3- سانغ شيلانغات (2س و36د و53 ث). — نصف الماراطون..

– ذكور..

1- محمد بيبات (1س و01د و25ث)

2- حمزة المقرطس (1س و01د و43)

3- ياسين العلمي (1س و01د و51ث) – إناث..

1- صباح الصقلي (1س و15د و29ث)

2- نهيلة الكزوير (1س و16د و50ث)

3- سناء أشهبار (1س و20د و01ث) — سباق 10 كلم..

– ذكور..

1- عبد العالي أتشي (28د و46 ث) 2- يونس بنار (28د و54 ث)

3- عبد الصمد أوكي (29 د و03ث) – إناث..

1- كوثر فركوسي (32د و43 ث)

2- إكرام وعزيز (32د و52 ث)

3- حنان بوعكاد (32د و58 ث)

منذ 17 ثانية
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