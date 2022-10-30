العداء المغربي سمير جوهر يفوز بالماراطون الدولي للبيضاء

فاز العداء المغربي سمير جوهر ،اليوم الأحد، بالماراطون الدولي للبيضاء، بعد قطعه مسافة السباق في زمن قدره 2س و 12د و27ث.

وتفوق جوهر على مواطنيه مصطفى الحدادي (2س و13د و13ث) وعمر شيطاشن (2 س و15د و10ث).

وقال جوهر عقب التتويج في تصريح للصحافة “إن التتويج بالماراطون ثمرة أشهر من التداريب الشاقة. مضيفا أن السباق كان صعبا”.

وبالنسبة للنساء، سجلت الكينية أوميانغي جان مورا كيزاد توقيت 2س و34د و30ث، متقدمة على المغربية كلثوم بوعسرية (2س و34د و46ث) و الكينية سانغ شيلانغات (2س و36د و53ث).

ويعتبر هذا الحدث الرياضي، الذي انطلق هذه السنة من المركب الرياضي محمد الخامس، فرصة هامة للتعريف بالخصائص المعمارية والرياضية والثقافية للبيضاء والترويج لمؤهلاتها الاقتصادية. وعلى غرار النسخة الثانية عشرة، شمل برنامج الماراطون هذه السنة ثلاث سباقات رئيسية وهي المراطون 42 كلم، ونصف الماراطون 21 كلم، وسباق 10 كلم.

و تعد هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، ثمرة شراكة مؤسساتية بين ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، وجماعة الدار البيضاء والجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات.