وطنية
باريس تخيب آمال خصوم الوحدة الترابية
خيبت فرنسا آمال عسكر الجزائر، بتصويتها لصالح القرار الأممي الجديد، القاضي بتمديد مهمة بعثة مينورسو في الصحراء المغربية، لسنة جديدة، والتأكيد على مسؤولية جميع الأطراف بما فيها الجزائر وحثها على العودة إلى مائدة المفاوضات. وعزز القرار الأممي رقم 2654، الذي صادق عليه مجلس الأمن أول أمس (الخميس)،أكمل القراءة »
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