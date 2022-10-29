مجتمع
ألغام عقارية تركها “بيجيدي” بالبيضاء
رخصة بناء تورط المجلس السابق في عمارات بخمسة ملايير فوق أرض وقف ألغى القضاء رسمها طالب منتخبون بإلغاء رخصة بناء على أرض ألغي رسمها العقاري، منحت من قبل مجلس البيضاء السابق، رغم رفض سلطة الوصاية، للاشتباه في أنها أرض وقف تابع لضريح سيدي علي بلهجام، المعروفة لدىأكمل القراءة »
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