الرياضة
ماراثون البيضاء يعود بعد سنتين
يعود ماراثون البيضاء، غد (الأحد)، في نسخته 13، بعد توقف دام لسنتين، بسبب انتشار فيروس كورونا، إذ سيعرف تنظيم ثلاثة سباقات رئيسية، الأول ماراثون 42 كيلومترا، والثاني نصف الماراثون 21 كيلومترا، ثم سباق عشرة كيلومترات. وتعد نسخة هذه السنة من ماراثون البيضاء، فرصة لاكتشاف المدينة ومعالمها، إذأكمل القراءة »
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