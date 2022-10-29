اذاعة وتلفزيون
فساد كرة القدم على “نتفليكس”
تستعد شبكة “نتفليكس” الرقمية لعرض فيلم وثائقي عن الفساد في كرة القدم، بالتزامن مع انطلاق فعاليات كأس العالم. وأصدرت “نتفليكس” المقطع الدعائي للفيلم الوثائقي “FIFA Uncovered”، والذي من المقرر عرضه في تاسع نونبر على منصة البث المباشر، أي قبل 11 يوما فقط من انطلاق مونديال 2022 فيأكمل القراءة »
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